KARAOKÉ PARTY – GRILL MARCEL CERDAN 48 Rue Gerry Roufs Béziers, 8 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Testez vos talents de chanteur avec cette soirée spéciale karaoké ! Fous rires assurés !

Réservation conseillée..

2023-12-08 19:00:00 fin : 2023-12-08 . .

48 Rue Gerry Roufs

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Test your singing skills with this special karaoke evening! Laughter guaranteed!

Reservations recommended.

Ponga a prueba sus dotes de cantante en esta velada especial de karaoke Risas garantizadas

Se recomienda reservar.

Testen Sie Ihre Gesangskünste mit diesem speziellen Karaoke-Abend! Lachen ist garantiert!

Reservierung wird empfohlen.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT BEZIERS MEDITERRANEE