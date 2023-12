Samedi en famille au Casino 48 Rue du Général Leclerc Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Saint-Quentin Samedi en famille au Casino 48 Rue du Général Leclerc Saint-Quentin, 16 décembre 2023, Saint-Quentin. Saint-Quentin Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 14:00:00

fin : 2023-12-16 17:00:00 . Venez passer un samedi en famille le 16 décembre de 14h à 17h au Casino! Au programme :

Activités manuelles, décoration de sapin de noël, coloriages, goûter,

présence du Père Noël avec une distribution de chocolats Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents Gratuit sur inscription auprès de l’espace citoyen 03 23 64 95 47

48 Rue du général Leclerc, 02100 Saint-Quentin. 0 .

48 Rue du Général Leclerc

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

