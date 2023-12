Cet évènement est passé Battle musicale pour les enfants 48 Rue du Connétable Chantilly Catégories d’Évènement: Chantilly

48 Rue du Connétable Chantilly, 3 décembre 2023

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-03 14:00:00

fin : 2023-12-03 15:00:00 . A l’Atelier de la Chantilly, essayez d’être le premier à monter la crème en Chantilly ! Mais attention, il faudra faire avec le fouet que vous aurez tiré au sort, et les gages qui ne manqueront pas de pimenter la partie. Le tout en musique et dans la bonne humeur ! Séance réservée aux enfants (plus de 7 ans) 19 .

48 Rue du Connétable

Chantilly 60500

