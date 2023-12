Cet évènement est passé Charlie et la Chantilly à l’Atelier de la Chantilly 48 Rue du Connétable Chantilly Catégories d’Évènement: Chantilly

Oise Charlie et la Chantilly à l’Atelier de la Chantilly 48 Rue du Connétable Chantilly, 1 décembre 2023, Chantilly. Chantilly Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-01 13:45:00

fin : 2023-12-24 19:00:00 . Regardez sous le couvercle de votre pot de Crème Chantilly !

Si vous trouvez un ticket d’Or, vous gagnez une visite privée de l’Atelier de la Chantilly et un cours pour 2 pour apprendre à monter la Crème Chantilly à la main ! .

48 Rue du Connétable

Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-21 par SIM Hauts-de-France – Chantilly-Senlis Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Chantilly, Oise Autres Code postal 60500 Lieu 48 Rue du Connétable Adresse 48 Rue du Connétable Ville Chantilly Departement Oise Lieu Ville 48 Rue du Connétable Chantilly Latitude 49.19453 Longitude 2.47588 latitude longitude 49.19453;2.47588

48 Rue du Connétable Chantilly Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantilly/