Atelier culinaire – Les pays fondateurs de l’Union européenne 48 rue du Bourdon blanc, Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Atelier culinaire – Les pays fondateurs de l’Union européenne 48 rue du Bourdon blanc, Orléans, 10 mai 2023, Orléans. Atelier culinaire – Les pays fondateurs de l’Union européenne Mercredi 10 mai, 17h00 48 rue du Bourdon blanc, Orléans Sur inscription Mise en place d’un prochain atelier culinaire « Chic et pas cher » gratuit et ouvert à tous sur le thème des six pays fondateurs de l’Union européenne.

Mercredi 10 mai de 17h à 19h au Centre International de Jeunesse, 48 rue du bourdon blanc, 45000 Orléans

Cet atelier est sur inscription. Attention, le nombre de places est limité. 48 rue du Bourdon blanc, Orléans 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/cpgpHcQTPcm7F23s8 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T17:00:00+02:00 – 2023-05-10T19:00:00+02:00

2023-05-10T17:00:00+02:00 – 2023-05-10T19:00:00+02:00 étudiant atelier

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu 48 rue du Bourdon blanc, Orléans Adresse 45000 Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville 48 rue du Bourdon blanc, Orléans Orléans

48 rue du Bourdon blanc, Orléans Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Atelier culinaire – Les pays fondateurs de l’Union européenne 48 rue du Bourdon blanc, Orléans 2023-05-10 was last modified: by Atelier culinaire – Les pays fondateurs de l’Union européenne 48 rue du Bourdon blanc, Orléans 48 rue du Bourdon blanc, Orléans 10 mai 2023 48 rue du Bourdon blanc orléans Orleans Orléans

Orléans Loiret