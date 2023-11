Les animations de l’Hôtel Eco Logis 48 rue du 8 mai Séméac, 2 décembre 2023, Séméac.

Séméac,Hautes-Pyrénées

Bienvenue au pied de la chaîne des Pyrénées dans cet hôtel atypique avec son petit parc faune et flore, son restaurant traditionnel, son bar à vin, ses salons aux belles tenues architecturales, ses chambres éco conçues pour votre bien-être…

Un hôtel écolo durable économique et traditionnel dans un esprit familial où la convivialité est la règle !

Découvrez les animations du mois de décembre :

> SAMEDI 2 DÉCEMBRE à 19H : Repas spectacle cabaret Seventh Sky avec Revue Voyage

Sur réservation

TARIF : 55€/pers

Ouverture des portes de 19h à 20h

> DIMANCHE 31 DÉCEMBRE à 19H : Nuit du Nouvel An – Repas spectacle cabaret Seventh Sky avec Revue Fascination + soirée dansante

Sur réservation

TARIF : 105€/pers

Ouverture des portes de 19h à 20h

Réservez votre chambre à l’hôtel pour éviter les surprises..

2023-12-02 fin : 2023-12-31 . .

48 rue du 8 mai SEMEAC

Séméac 65600 Hautes-Pyrénées Occitanie



Welcome to this atypical hotel at the foot of the Pyrenees, with its small wildlife park, traditional restaurant, wine bar, architecturally elegant lounges and eco-designed rooms for your well-being…

An eco-sustainable, economical and traditional hotel in a family atmosphere where conviviality is the rule!

Discover our December events:

> SATURDAY DECEMBER 2 at 7pm: Seventh Sky cabaret dinner show with Revue Voyage

On reservation

RATE: 55?/pers

Doors open from 7pm to 8pm

> SUNDAY DECEMBER 31 at 7pm: New Year’s Eve – Seventh Sky cabaret dinner show with Revue Fascination + dance party

On reservation

RATE: 105€ per person

Doors open from 7pm to 8pm

Book your room at the hotel to avoid surprises.

Bienvenido a este hotel atípico a los pies de los Pirineos, con su pequeño parque natural, su restaurante tradicional, su bar de vinos, sus salones de gran belleza arquitectónica y sus habitaciones ecodiseñadas para su bienestar…

Un hotel ecosostenible, económico y tradicional en un ambiente familiar donde la convivencia es la norma

Descubra nuestros eventos en diciembre:

> SÁBADO 2 DE DICIEMBRE a las 19:00 h: Cena-espectáculo Seventh Sky cabaret con Revue Voyage

Sólo con reserva

TARIFA: 55€ por persona

Apertura de puertas de 19h a 20h

> DOMINGO 31 DE DICIEMBRE a las 19:00 h: Nochevieja – Cena espectáculo Seventh Sky cabaret con Revue Fascination + fiesta con baile

Sólo con reserva

TARIFA: 105 euros por persona

Apertura de puertas de 19:00 a 20:00

Reserve su habitación en el hotel para evitar sorpresas.

Willkommen am Fuße der Pyrenäen in diesem atypischen Hotel mit seinem kleinen Park mit Fauna und Flora, seinem traditionellen Restaurant, seiner Weinstube, seinen architektonisch schön gestalteten Salons, seinen ökologisch gestalteten Zimmern für Ihr Wohlbefinden…

Ein nachhaltiges, ökonomisches und traditionelles Öko-Hotel in einem familiären Geist, in dem Geselligkeit die Regel ist!

Entdecken Sie die Animationen des Monats Dezember :

> SAMSTAG, 2. DEZEMBER um 19H: Repas spectacle cabaret Seventh Sky mit Revue Voyage

Auf Reservierung

PREIS: 55?/Pers

Türöffnung von 19h bis 20h

> SONNTAG, 31. DEZEMBER, 19 Uhr: Silvesternacht – Kabarettshow Seventh Sky mit Revue Fascination + Tanzabend

Nur mit Reservierung

PREIS : 105?/Pers

Türöffnung von 19:00 bis 20:00 Uhr

Reservieren Sie Ihr Zimmer im Hotel, um Überraschungen zu vermeiden.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT de Tarbes|CDT65