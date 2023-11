CONCERT DE LA KAPELA KROKUS FÉERIE D’HIVER 48 rue de Villers Rombas, 16 décembre 2023, Rombas.

Rombas,Moselle

Après avoir fêté en grande pompe ses 40 ans et donne un dernier concert en 2019 sur la scène de Rombas, le groupe Krokus a dû se résoudre à stopper toutes ses activités, ses répétitions, concerts et animations en mars 2020 (pandémie du Covid 19) .

C’est donc tout naturellement que les musiciens du groupe ont décidé de reprendre les répétitions depuis septembre pour préparer et encadrer les jeunes musiciens et chanteuses qui ont rejoint l’orchestre. L’objectif de la Kapela ,ce sont les fêtes de Noel et le programme de Féerie d’Hiver à Rombas.

A cette occasion ,la Maison de l’Enfance accueillera la Kapela du groupe Krokus pour célébrer Noel en chansons et musique. Cette belle tradition polonaise pendant la veillée du 24 décembre est incontournable encore aujourd’hui,en Pologne.

Toutes les générations confondues se mettent à chanter ensemble les Koledy autour du sapin de Noel .

+ exposition de costumes folkloriques traditionnels des diverses régions polonaises.

Entrée libre. Tout public

Samedi 2023-12-16 20:00:00 fin : 2023-12-16 . 0 EUR.

48 rue de Villers maison de l’enfance

Rombas 57120 Moselle Grand Est



After celebrating its 40th anniversary with great fanfare and giving a final concert in 2019 on the Rombas stage, the Krokus band had to decide to stop all its activities, rehearsals, concerts and events in March 2020 (Covid 19 pandemic).

So it was only natural that the band?s musicians decided to resume rehearsals in September, to prepare and coach the young musicians and singers who have joined the orchestra. The Kapela’s main objective is the Christmas festivities and the Féerie d’Hiver program in Rombas.

For this occasion, the Maison de l?Enfance will welcome the Kapela of the Krokus group to celebrate Christmas in song and music. This beautiful Polish tradition of Christmas Eve is still a must in Poland today.

All generations join together to sing Koledy around the Christmas tree.

+ exhibition of traditional folk costumes from various Polish regions.

Free admission

Tras celebrar su 40 aniversario por todo lo alto y ofrecer un último concierto en 2019 en el escenario de Rombas, el grupo Krokus ha tenido que asumir que todas sus actividades, ensayos, conciertos y eventos se detendrán en marzo de 2020 (pandemia de Covid 19).

Así pues, es natural que los músicos del grupo hayan decidido reanudar los ensayos en septiembre para preparar y entrenar a los jóvenes músicos y cantantes que se han incorporado a la orquesta. El principal objetivo de la Kapela son las fiestas de Navidad y el programa Féerie d’Hiver de Rombas.

Con este motivo, la Maison de l’Enfance acogerá a la Kapela del grupo Krokus para celebrar la Navidad con canciones y música. Esta bella tradición polaca, que se celebra el 24 de diciembre por la noche, sigue siendo una cita ineludible en Polonia.

Todas las generaciones cantan juntas el Koledy alrededor del árbol de Navidad.

+ exposición de trajes folclóricos tradicionales de varias regiones polacas.

Entrada gratuita

Nachdem die Band Krokus ihr 40-jähriges Bestehen mit großem Pomp gefeiert und 2019 ein letztes Konzert auf der Bühne in Rombas gegeben hat, musste sie sich dazu entschließen, alle ihre Aktivitäten, Proben, Konzerte und Animationen im März 2020 einzustellen (Covid 19-Pandemie).

Es ist also ganz natürlich, dass die Musiker der Gruppe beschlossen haben, die Proben seit September wieder aufzunehmen, um die jungen Musiker und Sänger, die sich dem Orchester angeschlossen haben, vorzubereiten und zu betreuen. Das Ziel von La Kapela sind die Weihnachtsfeiertage und das Programm von Féerie d’Hiver in Rombas.

Zu diesem Anlass wird das Maison de l’Enfance die Kapela der Gruppe Krokus empfangen, um Weihnachten mit Liedern und Musik zu feiern. Diese schöne polnische Tradition am Abend des 24. Dezembers ist auch heute noch in Polen unumgänglich.

Alle Generationen singen gemeinsam die Koledy um den Weihnachtsbaum herum.

+ In der Ausstellung werden traditionelle Volkstrachten aus den verschiedenen polnischen Regionen gezeigt.

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-11-21 par DESTINATION AMNEVILLE