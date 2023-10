EXPOSITION BIÈRE ET CONVIVIALITÉ : MUSÉE VOSGIEN DE LA BRASSERIE 48 Rue de Mirecourt Ville-sur-Illon, 1 septembre 2023, Ville-sur-Illon.

Ville-sur-Illon,Vosges

Exposition temporaire : Bière et convivialité.

Témoin demeuré intact de l’architecture industrielle de la fin du XIXème siècle, la Grande Brasserie et malterie vosgienne est devenue le cadre de l’Écomusée Vosgien de la Brasserie. A travers le moulin, la salle de brassage modernisée en 1930, les caves des guides passionnés vous feront découvrir les secrets de fabrication de la bière. Plusieurs expositions (les brasseries vosgiennes, le café d’antan, les transports, anciennes publicités), une micro-brasserie complètent la visite qui se termine à la buvette, où règne la plus grande convivialité.

LES EXPOS EN 2023 : Bière et Convivialité dans le café 1900, Histoire de la KANTER dans la grande salle de brassage.

LES ANIMATIONS EN 2023 : Bière de Mars, Fête des Brasseurs, Journées Patrimoine, Bière de Noël. Concerts, Expos Photos, Soirées à Thèmes.

Adultes: visite guidée 6€ / Enfants 14 à 18 ans 2€ / moins de 14 ans gratuit. Groupes: 5 € visite guidée seule / 7 € visite guidée avec dégustation.

Octobre : jeudi au dimanche ouvert de 15h à 18h, visites guidées à 15h et 16h30.

Novembre et Décembre : samedi et dimanche de 15h à 18h, visites guidées à 15h et 16h30.

Visites possibles toute l’année sur rendez vous.. Tout public

Vendredi 2023-09-01 15:00:00 fin : 2023-10-30 18:00:00. 6 EUR.

48 Rue de Mirecourt

Ville-sur-Illon 88270 Vosges Grand Est



Temporary exhibition: Beer and conviviality.

The Grande Brasserie et malterie Vosgienne, an intact example of the industrial architecture of the late 19th century, has become the setting for the Écomusée Vosgien de la Brasserie. Through the mill, the brewhouse modernized in 1930, and the cellars, enthusiastic guides will help you discover the secrets of beer-making. Several exhibitions (Vosges breweries, the café of yesteryear, transport, old advertisements) and a microbrewery complete the visit, which ends in the refreshment room, where conviviality reigns supreme.

EXHIBITS IN 2023: Beer and conviviality in the 1900 café, History of KANTER in the large brewhouse.

EVENTS IN 2023: March Beer Festival, Brewers’ Day, Heritage Days, Christmas Beer Festival. Concerts, photo exhibitions, theme evenings.

Adults: guided tour 6? / children 14 to 18 2? / under 14 free. Groups: 5? guided tour only / 7? guided tour with tasting.

October: Thursday to Sunday open from 3pm to 6pm, guided tours at 3pm and 4:30pm.

November and December: Saturday and Sunday from 3pm to 6pm, guided tours at 3pm and 4:30pm.

Visits possible all year round by appointment.

Exposición temporal: Cerveza y convivencia.

La Grande Brasserie et malterie Vosgienne, ejemplo intacto de la arquitectura industrial de finales del siglo XIX, es hoy el escenario de la Écomusée Vosgien de la Brasserie. A través del molino, la fábrica de cerveza, modernizada en 1930, y las bodegas, guías entusiastas le harán descubrir los secretos de la fabricación de la cerveza. Varias exposiciones (cervecerías de los Vosgos, el café de antaño, transportes, anuncios antiguos) y una microcervecería completan la visita, que finaliza en la sala de refrigerios, donde seguro que disfrutará.

EXPOSICIONES EN 2023: Cerveza y convivencia en el café de 1900, Historia de KANTER en la gran sala de fabricación.

EVENTOS EN 2023: Fiesta de la Cerveza en marzo, Día de los Cerveceros, Jornadas del Patrimonio, Fiesta de la Cerveza en Navidad. Conciertos, exposiciones fotográficas, veladas temáticas.

Adultos: visita guiada 6? / Niños de 14 a 18 años 2? / menores de 14 años gratis. Grupos: sólo visita guiada 5? / visita guiada 7? con degustación.

Octubre: de jueves a domingo abierto de 15.00 a 18.00 h, visitas guiadas a las 15.00 y 16.30 h.

Noviembre y diciembre: sábados y domingos de 15.00 a 18.00 h, visitas guiadas a las 15.00 y 16.30 h.

Visitas posibles todo el año con cita previa.

Sonderausstellung: Bier und Geselligkeit.

Die Große Brauerei und Mälzerei in den Vogesen, ein intakt gebliebenes Zeugnis der Industriearchitektur des ausgehenden 19. Jahrhunderts, bildet den Rahmen für das Ökomuseum der Brauerei in den Vogesen. In der Mühle, dem 1930 modernisierten Sudhaus und den Kellern werden Sie von passionierten Führern in die Geheimnisse der Bierherstellung eingeweiht. Mehrere Ausstellungen (die Brauereien in den Vogesen, das Café von einst, der Transport, alte Werbungen) und eine Mikrobrauerei vervollständigen den Besuch, der in der gemütlichen Kneipe endet.

DIE AUSSTELLUNGEN IM JAHR 2023: Bier und Geselligkeit im Café 1900, Geschichte der KANTER im großen Sudhaus.

ANIMATIONEN IM JAHR 2023: März-Bier, Brauereifest, Tage des Kulturerbes, Weihnachtsbier. Konzerte, Fotoausstellungen, Themenabende.

Erwachsene: Führung 6 ? / Kinder von 14 bis 18 Jahren 2 ? / Kinder unter 14 Jahren kostenlos. Gruppen: 5 ? reine Führung / 7 ? Führung mit Verkostung.

Oktober: Donnerstag bis Sonntag von 15:00 bis 18:00 Uhr geöffnet, Führungen um 15:00 und 16:30 Uhr.

November und Dezember: Samstag und Sonntag von 15:00 bis 18:00 Uhr, Führungen um 15:00 und 16:30 Uhr.

Besichtigungen sind das ganze Jahr über nach Vereinbarung möglich.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT MIRECOURT