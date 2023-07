ÉCOMUSÉE VOSGIEN DE LA BRASSERIE : BIÈRE DE MARS 48 rue de Mirecourt Ville-sur-Illon, 1 juillet 2023, Ville-sur-Illon.

Ville-sur-Illon,Vosges

Bière de Mars.

Il y a quelques semaines les brasseurs du musée brassaient la bière de Mars et bonne nouvelle elle sera disponible en pression à la buvette dès le 4 mars et en bouteilles prochainement.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Juillet et Août : mardi au dimanche ouvert de 14h30 à 18h, visites guidées à 15h et 16h30.. Tout public

Vendredi 2023-07-01 15:00:00 fin : 2023-08-31 18:00:00. EUR.

48 rue de Mirecourt Musée Vosgien de la Brasserie

Ville-sur-Illon 88270 Vosges Grand Est



Mars beer.

A few weeks ago, the museum’s brewers were brewing Mars beer, and the good news is that it will be available on draught at the refreshment bar from March 4, and in bottles soon.

Alcohol abuse is dangerous for your health.

July and August: Tuesday to Sunday, open from 2.30pm to 6pm, guided tours at 3pm and 4.30pm.

Cerveza de Marte.

Hace unas semanas, los cerveceros del museo elaboraron la cerveza de Marte, y la buena noticia es que estará disponible en barril en el bar de refrescos a partir del 4 de marzo y en botella próximamente.

El abuso de alcohol es peligroso para la salud.

Julio y agosto: abierto de martes a domingo de 14.30 a 18.00 h, visitas guiadas a las 15.00 y 16.30 h.

Bier aus dem März.

Vor einigen Wochen haben die Brauer des Museums das März-Bier gebraut. Die gute Nachricht ist, dass es ab dem 4. März im Ausschank als Fassbier und bald auch in Flaschen erhältlich sein wird.

Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich.

Juli und August: Dienstag bis Sonntag von 14:30 bis 18:00 Uhr geöffnet, Führungen um 15:00 und 16:30 Uhr.

