Nord FÊTE DE LA COURÉE – Cité des 4 chemins 48 rue de la Justice Lille, 10 juin 2023, Lille. FÊTE DE LA COURÉE – Cité des 4 chemins Samedi 10 juin, 12h00 48 rue de la Justice Entrée sur adhésion à l’association (prix libre, 1€ min.) Journée festive ouverte à tous, avec au programme :

– Exposition

– Ateliers

– Jeux

– Tombola

– Restauration

– Buvette Et des concerts :

– Zeuzloo, Rumba Morena, Tortar, Positive Bayefall, Rêve Gasy

2023-06-10T12:00:00+02:00 – 2023-06-10T22:00:00+02:00

