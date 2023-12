Exposition – Noël au Grand Hôtel Hintersee 48 Rue Charles de Gaulle Orbey, 24 novembre 2023, Orbey.

Orbey Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-24 09:00:00

fin : 2023-12-24 12:00:00

Le temps d’une escapade montagnarde, entrez dans le Grand Hôtel pour fêter Noël en famille dans un décor fastueux et sublime. Une invitation au voyage au coeur des traditions..

Le Grand Hôtel se prépare à fêter Noël au coeur d’un cadre somptueux dans le respect des traditions autrichiennes.

La décoration est splendide, sapins, boules et guirlandes ornent les pièces et la façade de l’établissement familial. Petits et grands retrouvent leur âme d’enfant et sont fascinés par cette ambiance magique et féerique.

ils se laissent volontiers porter le temps d’une parenthèse enchantée dont ils garderont un souvenir mémorable.

48 Rue Charles de Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-01 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg