Début : 2024-09-21 10:00:00

fin : 2024-09-21 12:30:00 . Ouverture de la Maison des Johnnies, musée de l’oignon de Roscoff à l’occasion des journées du patrimoine.

– Visite libre.

Sur place, initiation à la teinture avec des pelures d’oignons. .

48 Rue Brizeux La Maison des Johnnies et de l'Oignon

Roscoff 29680 Finistère Bretagne

