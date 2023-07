COMBIER VINTAGE TOUR 48 rue Beaurepaire Saumur, 11 juillet 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Découvrez la distillerie Combier hors ses murs, en embarquant dans le Combi Vintage pour une escapade hors du commun !.

2023-07-11 fin : 2023-07-11 . EUR.

48 rue Beaurepaire

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Discover the Combier distillery outside its walls, by boarding the Combi Vintage for an out-of-the-ordinary escapade!

Descubra la destilería Combier fuera de sus muros, a bordo de la Combi Vintage para una escapada fuera de lo común

Entdecken Sie die Combier-Destillerie außerhalb ihrer Mauern und steigen Sie in den Vintage Combi für einen außergewöhnlichen Ausflug ein!

