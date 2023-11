Lecture musicale – Oscar et Carrosse, la soupe de pâtes 48, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche, 25 novembre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Lecture musicale en présence de l’auteur Ludovic Lecomte, organisée par la librairie Majuscule.

« Oscar est en os, car c’est un squelette. Tous les jours, pour fuir les chiens féroces, il court vers sa roulotte. Mais un matin, un petit chien reste devant sa porte. Chez Oscar, il y a toujours un bol de soupe à partager. Aujourd’hui, c’est une soupe de pâtes alphabet. Le petit chien adore. Il en veut encore ? Oscar a une idée… »

Après la lecture, Ludovic Lecomte dédicacera la série Oscar et Carosse (éditions L’école des loisirs)..

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 . .

48, place du Général de Gaulle Librairie Majuscule

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Musical reading with author Ludovic Lecomte, organized by the Majuscule bookshop.

« Oscar is made of bone, because he’s a skeleton. Every day, to escape the ferocious dogs, he runs to his trailer. But one morning, a little dog stays outside his door. At Oscar’s, there’s always a bowl of soup to share. Today, it’s alphabet pasta soup. The little dog loves it. Does he want more? Oscar has an idea? »

After the reading, Ludovic Lecomte will be signing the Oscar et Carosse series (published by L’école des loisirs).

Lectura musical con el autor Ludovic Lecomte, organizada por la librería Majuscule.

« Óscar está hecho de hueso, porque es un esqueleto. Todos los días, para escapar de los feroces perros, corre a su caravana. Pero una mañana, un perrito se queda delante de su puerta. En casa de Óscar siempre hay un plato de sopa para compartir. Hoy es sopa de pasta de alfabeto. Al perrito le encanta. ¿Quiere más? Oscar tiene una idea..

Después de la lectura, Ludovic Lecomte firmará la serie Oscar et Carosse (publicada por L’école des loisirs).

Musikalische Lesung in Anwesenheit des Autors Ludovic Lecomte, organisiert von der Buchhandlung Majuscule.

« Oscar ist aus Knochen, denn er ist ein Skelett. Jeden Tag läuft er auf der Flucht vor wilden Hunden zu seinem Wohnwagen. Doch eines Morgens bleibt ein kleiner Hund vor seiner Tür stehen. Bei Oscar gibt es immer eine Schüssel Suppe, die man sich teilen kann. Heute ist es eine Nudelsuppe mit Buchstabennudeln. Der kleine Hund liebt sie. Will er mehr davon? Oscar hat eine Idee? »

Nach der Lesung signiert Ludovic Lecomte die Serie Oscar et Carosse (Verlag L’école des loisirs).

