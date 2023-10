Exposition – Pierre-Yves Bonnot 48 place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche, 12 octobre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Pierre-Yves Bonnot vous présente sa nouvelle exposition d’illustrations sur papiers anciens dans les vitrines de la librairie Majuscule, du 12 octobre au 7 novembre.

Vernissage le samedi 14 octobre de 10h30 à 13h.

2023-10-12 10:30:00 fin : 2023-10-14 13:00:00. .

48 place du Général de Gaulle Librairie Majuscule

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Pierre-Yves Bonnot presents his new exhibition of illustrations on antique paper in the windows of the Majuscule bookshop, from October 12 to November 7.

Opening on Saturday, October 14, 10:30 a.m. to 1 p.m

Pierre-Yves Bonnot presenta su nueva exposición de ilustraciones sobre papel antiguo en los escaparates de la librería Majuscule, del 12 de octubre al 7 de noviembre.

Inauguración el sábado 14 de octubre de 10.30 a 13.00 h

Pierre-Yves Bonnot präsentiert Ihnen vom 12. Oktober bis zum 7. November seine neue Ausstellung mit Illustrationen auf alten Papieren in den Schaufenstern der Buchhandlung Majuscule.

Vernissage am Samstag, den 14. Oktober von 10.30 bis 13 Uhr

Mise à jour le 2023-10-10 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme