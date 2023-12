Journée rencontre adoption 48 Place de Montgaillard Orthevielle, 1 décembre 2023, Orthevielle.

Orthevielle,Landes

L’association Les Chats Loupés organise une journée rencontre adoption à Orthevielle..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

48 Place de Montgaillard Salle polyvalente

Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



The association Les Chats Loupés is organizing an adoption day in Orthevielle.

La asociación Les Chats Loupés organiza una jornada de adopción en Orthevielle.

Der Verein Les Chats Loupés organisiert einen Tag der Begegnung zur Adoption in Orthevielle.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Pays d’Orthe et Arrigans