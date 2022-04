48 heures nautiques à l’Escourou : babyski nautique Eymet, 4 juin 2022, Eymet.

48 heures nautiques à l’Escourou : babyski nautique Saint-Sulpice-d’Eymet Lac de L’Escourou Eymet

2022-06-04 – 2022-06-05 Saint-Sulpice-d’Eymet Lac de L’Escourou

Eymet Dordogne Eymet

EUR Les deux journées d’animations autour du Babyski nautique permettront des initiations pour les enfants âgés de 4 à 10 ans – même si l’enfant ne sait pas encore nager- étant équipé d’un gilet de sécurité et de matériel adapté. Cette activité sera totalement gratuite pour découvrir ce sport de glisse et tous les enfants qui effectueront un baptême recevront des cadeaux (casquette, médailles) offerts par de nombreux partenaires privés, les communautés de communes du Pays de Duras et Portes sud Périgord ainsi que les communes de Soumensac et Eymet.

Vous aimez la glisse, les sensations et bien rigoler ? Cette année encore, vous pourrez essayez la bouée tractée 2 ou 3 places à partir de 10 ans. Inscriptions et autorisations parentales obligatoires uniquement sur place.

+33 6 73 80 37 23

Ski CLub Périgord Vert

