48 heures de l’agriculture urbaine Place François Mitterand (à Rezé), 14 mai 2022, Rezé.

2022-05-14 Accès libre

Horaire : 10:00 18:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public Accès libre

Ateliers avec le service animation des transitions sur la place du Château Au programme : De 10h à 12h : ouverture du JardiversitéDe 10h30 à 12h30 : collecte de déchets sur l’espace public avec le SATDe 12h à 14h30 : animation d’un stand autour de l’utilisation des fleurs comestibles en cuisine, dégustation d’infusions et sirops de fleurs et confection de tartines de beurres de fleurs. Avec la Cuisto mobil.Les animaux de la ferme ou atelier cuisine. Avec la Clé des champsA 13h : spectacle « Normalement, ça marche » de Jean Yves BardoulSur scène un homme tour à tour musicien, humoriste, souvent un peu pitre et magicien, parfois poète et tendre, toujours décalé. Un spectacle de musiques vertes ou le végétal côtoie les instruments bricolés les plus incongrus. Artiste multi-carte, Jean Yves Bardoul est un personnage qui aime gagner son temps en le perdant et en redonnant de la valeur aux petites choses.

Place François Mitterand (à Rezé) Château de Rezé Rezé 44400

02 40 13 44 10 https://www.reze.fr/