48 Heures Automobiles de Troyes Troyes, vendredi 13 septembre 2024.

Les 48 Heures Automobiles de Troyes ont la volonté de permettre à tous les passionnés et propriétaires de véhicules de pouvoir prendre part à la manifestation. C’est pour cela, en plus de s’ouvrir aux Youngtimers et Supercars modernes (voir ci-dessous), que sont proposées de multiples formules d’inscription où il est possible de choisir entre une prise en charge complète Tout Compris du vendredi au dimanche avec des hébergements de 2 à 5 étoiles et une offre À la Carte aménageable sur-mesure.



Journée du 15 septembre au Parc du Château de Menois

> Exposition des véhicules de collection sur les pelouses du Parc du Château de Menois,

> Village d’exposants et partenaires,

> Jeux pour enfants (manèges, pêche aux canard… ),

> Orchestre,

> Vente aux enchères,

> Concours d’élégance labellisé FFVE,

> Tombola Caritative et son lot unique d’une voiture (dont les recettes sont reversées à 2 associations),

> Reconstitution d’un camps militaire avec véhicules de la Seconde Guerre Mondiale.



RESTAURATIONS

Un village de 10 foodtrucks qui proposeront des menus différents

Buvette & bar à champagne*



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération)

Les inscriptions aux 48 Heures Automobiles de Troyes 2024 sont dores et déjà ouvertes ! Comme en 2022, vous avez désormais la possibilité de vous inscrire et de payer directement en ligne. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-13

fin : 2024-09-15

Troyes 10000 Aube Grand Est contact@48heures.com

