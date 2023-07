Ciné Cyclo Tour du Morvan #5 – Moulin de Vézelay 48 Grande Rue – Soeuvres Fontenay-près-Vézelay Catégories d’Évènement: Fontenay-près-Vézelay

Yonne Ciné Cyclo Tour du Morvan #5 – Moulin de Vézelay 48 Grande Rue – Soeuvres Fontenay-près-Vézelay, 26 juillet 2023, Fontenay-près-Vézelay. Fontenay-près-Vézelay,Yonne .

2023-07-26 fin : 2023-07-26 23:00:00. EUR.

48 Grande Rue – Soeuvres Au Moulin de Vézelay

Fontenay-près-Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-07-12 par COORDINATION YONNE Détails Catégories d’Évènement: Fontenay-près-Vézelay, Yonne Autres Lieu 48 Grande Rue - Soeuvres Adresse 48 Grande Rue - Soeuvres Au Moulin de Vézelay Ville Fontenay-près-Vézelay Departement Yonne Lieu Ville 48 Grande Rue - Soeuvres Fontenay-près-Vézelay

48 Grande Rue - Soeuvres Fontenay-près-Vézelay Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-pres-vezelay/