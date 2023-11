MARCHE DU MONDE SOLIDAIRE 48 esplanade Jacques BAUDOT Nancy, 18 novembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Le Marché du Monde Solidaire vise à donner une plus grande visibilité à la solidarité internationale et aux thématiques soutenues par ses acteurs. Par ce biais les participants sont incités à devenir des citoyens actifs et solidaires en leur proposant des pistes d’actions concrètes pour agir en faveur de la solidarité internationale. Plus de 75 associations régionales investies dans la solidarité internationale ! Le marché du monde solidaire est l’occasion de découvrir les projets de ces associations, leurs actions et d’échanger sur les pays dans lesquels elles agissent ainsi que sur les valeurs conduisant à un monde plus égalitaire. C’est également l’occasion de se divertir avec des spectacles, de participer à des jeux coopératifs et des ateliers pédagogiques, d’écouter des contes, d’assister à des conférences…. Tout public

Dimanche 2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 18:00:00. 0 EUR.

48 esplanade Jacques BAUDOT Hotel de département

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Marché du Monde Solidaire aims to give greater visibility to international solidarity and the themes supported by its players. Participants are encouraged to become active and supportive citizens, with concrete suggestions for action in favor of international solidarity. Over 75 regional associations involved in international solidarity! The Marché du Monde Solidaire is an opportunity to discover the projects and actions of these associations, and to discuss the countries in which they are active, as well as the values leading to a more egalitarian world. It’s also an opportunity to enjoy live entertainment, take part in cooperative games and educational workshops, listen to storytelling and attend conferences?

La Marcha del Mundo Solidario pretende dar mayor visibilidad a la solidaridad internacional y a los temas que apoyan sus protagonistas. Se anima a los participantes a convertirse en ciudadanos activos y solidarios ofreciéndoles formas prácticas de actuar en favor de la solidaridad internacional. Más de 75 asociaciones regionales implicadas en la solidaridad internacional El Marché du Monde Solidaire es una oportunidad para conocer los proyectos de estas asociaciones y sus acciones, y para debatir sobre los países en los que actúan, así como sobre los valores que conducen a un mundo más igualitario. También es una ocasión para disfrutar de espectáculos en directo, participar en juegos cooperativos y talleres educativos, escuchar cuentacuentos y asistir a conferencias..

Der Solidarische Weltmarkt soll der internationalen Solidarität und den von ihren Akteuren unterstützten Themen eine größere Sichtbarkeit verleihen. Auf diesem Weg werden die Teilnehmer dazu angeregt, aktive und solidarische Bürger zu werden, indem ihnen konkrete Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, um zugunsten der internationalen Solidarität zu handeln. Mehr als 75 regionale Vereine, die in die internationale Solidarität investieren! Der Markt der solidarischen Welt ist eine Gelegenheit, die Projekte dieser Vereine und ihre Aktionen zu entdecken und sich über die Länder, in denen sie tätig sind, sowie über die Werte, die zu einer Welt mit mehr Gleichheit führen, auszutauschen. Es ist auch eine Gelegenheit, sich mit Aufführungen zu amüsieren, an kooperativen Spielen und pädagogischen Workshops teilzunehmen, Märchen zu hören, Vorträgen beizuwohnen?

