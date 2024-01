48 DE COEUR – SAISON XII : « ON SE LA COULE DOUZE » COMPLET Mende, samedi 24 février 2024.

48 DE COEUR – SAISON XII : « ON SE LA COULE DOUZE » COMPLET Mende Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-02-25

Douzième édition des concerts de l’association 48 de Cœur : chanteurs, musiciens et danseurs reprennent les plus grands tubes de la chanson française et étrangère pour la bonne cause : la recette du spectacle sera reversée à l’association des Restos du Cœur de la Lozère.

Tarif : 18 €. Billetterie : Office de tourisme Mende Cœur de Lozère et Hyper U Cœur Lozère.

Renseignements : association48decoeur@gmail.com.

Place du Foirail

Mende 48000 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2024-01-16 par 48 – OT de Mende