Inscriptions au Grand prix de sculpture 48 Boulevard Dethez Istres, lundi 12 février 2024.

Istres Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12

fin : 2024-04-26

Le Grand Prix de Sculpture est ouvert à tous, artistes amateurs comme confirmés. Vingt places sont disponibles. Thème libre.

La ville d’Istres dans la même dynamique culturel que le Grand prix de peinture

a mis en place depuis 2023, un Grand prix de sculpture. Le concours, comme pour le Grand prix de peinture est ouvert aux artistes amateur(e)s et professionnel(el)s locaux et de toutes régions de France, avec le vote d’un jury

qualifié et du public, avec un prix du jury (1 000 euros) et un prix du public (500

euros). Il s’agira de présenter chaque année, une manifestation artistique

au sein d’un écrin patrimonial et de découvrir, également en parallèle, des

expositions d’art dans deux salles du château.



Formulaire et règlement :

• à télécharger sur le site de ville rubrique culture – arts visuels

.

48 Boulevard Dethez Château des Baumes

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-11 par Office de Tourisme d’Istres