Rencontre autour du vin au château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres, 26 octobre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

A l’approche du salon du vin et de la gastronomie à Istres, la cave des Baumes et l’Office de Tourisme vous proposent une rencontre autour des vins provençaux dans le majestueux château des Baumes le 26 octobre à 18h30.. Adultes

2023-10-26 18:30:00 fin : 2023-10-26 20:00:00. EUR.

48 Boulevard Dethez Château des Baumes

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In the run-up to the Salon du Vin et de la Gastronomie in Istres, the Cave des Baumes and the Office de Tourisme invite you to a meeting on Provencal wines at the majestic Château des Baumes on October 26 at 6:30pm.

En vísperas del Salón Enogastronómico de Istres, la Cave des Baumes y la Oficina de Turismo organizan una degustación de vinos en el majestuoso Château des Baumes el 26 de octubre a las 18:30 horas.

Im Vorfeld der Wein- und Gastronomiemesse in Istres laden der Weinkeller von Les Baumes und das Fremdenverkehrsamt am 26. Oktober um 18.30 Uhr zu einem Treffen rund um die provenzalischen Weine im majestätischen Schloss von Les Baumes ein.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme d’Istres