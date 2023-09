Découverte commentée du château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres, 21 octobre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Partez à la découverte de l’histoire de ce lieu unique, entièrement rénové, qui a longtemps fasciné et laissé libre court à l’imaginaire des istréens..

2023-10-21 10:30:00 fin : 2023-10-21 . .

48 Boulevard Dethez Château des Baumes

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the history of this unique place, entirely renovated, which has long fascinated and given free rein to the imagination of the people of Istré.

Descubra la historia de este lugar único, totalmente renovado, que durante mucho tiempo ha fascinado y dado rienda suelta a la imaginación de los habitantes de Istré.

Entdecken Sie die Geschichte dieses einzigartigen, vollständig renovierten Ortes, der die Einwohner von Istrien lange Zeit fasziniert und ihrer Fantasie freien Lauf gelassen hat.

2023-09-19