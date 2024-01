Conférences Histoire d’étang et tant d’histoires 48 Boulevard Dethez Istres, jeudi 19 octobre 2023.

Istres Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-19 18:00:00

fin : 2023-10-19

Découvrez l’histoire et l’évolution au fil de siècles de l’étang de Berre et de ses populations lors d’un cycle de conférences animées par Jean-Philippe LAGRUE, archéologue médiéviste et conférencier, de la Division du Patrimoine Culturel Métropolitain.

Programme des conférences :

1. Jeudi 19 octobre à 18h – Les trente beautés de l’étang ou un peu plus…



2. Jeudi 23 novembre : Au temps des Avatiques (Ve-IIe siècle avant notre ère) : la civilisation des oppida, de Saint-Blaise à Constantine en passant par Martigues

Au cours du Ve siècle avant notre ère, profitant d’un essor démographique et économique et de contacts privilégiés avec les Etrusques et les Grecs de Phocée, de multiples oppida (villages perchés et fortifiés) prospèrent, à l’origine des castra médiévaux et des villes actuelles toujours florissantes.



3. Jeudi 7 décembre : La vie quotidienne pendant la Pax Romana (1er-5e siècle) sur les bords de l’étang

La conquête de la Provence par Rome à partir des années 120 avant notre ère, et l’action pacificatrice d’Auguste (-27/14 ap JC) induit un processus de romanisation, des élites, des cultes, des structures économiques et des habitats. Supplantant les anciens oppida, les ports de Fossis Marianis (Fos), Maritima Avaticorum et les Laurons (tous deux à Martigues) importent et exportent produits et productions du vaste empire. A l’intérieur et sur les bords du Stagnum Mastromela, les vici (agglomérations secondaires) à Istres ou Cornillon, comme les domaines et exploitations agricoles (villae) à Saint-Julien-les-Martigues, Grans (Baumajour), Berre-l’Etang (La Garanne), Istres (Sivier), sont spécialisés vers le travail de la terre (oléiculture, viticulture, céréales). Pendant près de quatre siècles la Provincia prospère et produit.



4. Jeudi 11 janvier : Le Pays de l’Etang pendant l’époque Franque (Ve-IXe siècle)

Malgré la prise d’Arles en 416 par les Wizigoths, puis les dominations des Ostrogoths (508-536), et des Francs (536-843), la Romanité perdure, avec le maintien du commerce international, attesté à Fos. Dans l’arrière-pays et sur les bords de l’étang, l’économie se ruralise, avec la réoccupation des villae et le pullulement de la petite propriété. Les premières salines sont attestées à Lavalduc et Engrenier. En même temps, les oppidas (St-Blaise, Constantine, Ste-Propice à Velaux, St-Michel à Istres…) sont réoccupés. Avec l’avênement des Carolingiens en 741, et jusqu’à la fin du Xème siècle, la Basse Provence connaît le retour des troubles (invasions et peste), avant la Renaissance de l’an Mille.





5. Jeudi 8 février : Le Pays de l’étang à l’époque féodale (XIe-XIIIème siècles) : châteaux, églises et territoires

Au tournant de l’an 1000, la mise en place des castra (châteaux) par les pouvoirs en place (archevêque d’Arles, familles des Baux, de Fos et autres Porcelets) transforme les pourtours de l’étang de Berre en échiquier politique, donnant naissance à des villages, à l’origine des communes actuelles. Au coeur des préoccupations des détenteurs de pouvoirs et de leurs hommes, se placent en priorité les ressources économiques tirées de l’étang (le sel, la pêche, le commerce) et des territoires, qu’il faut partager et souvent disputer.



6. Jeudi 7 Mars : L’automne du Moyen Age sur les bords de l’étang (XIIIe-XVème siècles : paix angevine et temps des malheurs

Avec l’accession au comté par Charles 1er (1246), la Maison d’Anjou règnant sur la Provence jusqu’en 1480, assure une période de prospérité jusqu’en 1348. L’activité économique florissante (agriculture-échanges commerciaux) permet l’accroissement de la population et des bourgs. Le règne de la reine Jeanne (1343-1382), coïncide avec la tristement célèbre “trilogie des malheurs” (guerres-peste-disettes). Les villages alors se fortifient, tandis que d’autres se dépeuplent, comme Fos, Gignac, ou profitent d’un exode intérieur (Saint-Mitre, Ferrières).



7. Jeudi 18 avril : XVIème siècle : guerres et Renaissance en Principauté de Martigues

Constitués en Vicomté en 1471, puis intégrés au royaume de France en 1481, les bourgs de l’étang se préparent aux projets d’invasion de Charles Quint (1524-1536), et connaissent ensuite les Guerres de religion (1560-96). L’architecture défensive est ainsi en plein essor (Lançon, Miramas, Martigues…). Parallèlement, les campagnes sont régénérées par le génie hydraulique d’Adam Craponne, qui permet la multiplication des moulins et des bastides. Dans les bourgs, l’aristocratie et la bourgeoisie locale élaborent de nouveaux Hostals. Mais les créations artistiques sont rares, et attestées par les retables d’Etienne Peson à Saint-Chamas, de Sainte -Anne à Marignane, ou de Notre-Dame de Caderot à Berre.



8. jeudi 23 mai : Le XVIIème siècle ou l’Age d’Or du “Pays de Berre”

Au cours du Grand siècle, l’ordre revenu et une conjoncture économique favorable, permettent au Baroque, art de la Contre-Réforme et de la Ville, d’éclore et s’exprimer par des constructions civiles et religieuses de grande qualité, à Martigues, cœur de la Principauté du même nom, mais aussi Marignane avec le château Covet, Saint-Chamas, Salon, Grans,…La peinture est aussi bien représentée, par des maîtres marseillais ou aixois (Michel Serre, Jean Daret) ou des dynasties de peintres (les Blaye), qui travaillent intensément pour les églises paroissiales, de dévotion ou de pénitents. Ce temps de grâce se prolongera jusqu’aux débuts du XVIIIe s, avant que ne surviennent la crise et la tourmente du siècle dit des Lumières.



9. Jeudi 20 juin : XVIIIème siècle : misères, « Lumières » et Révolution

Sur les bords de l’Etang, les débuts du XVIIIème siècle sont marqués par les drames (hiver rigoureux de 1709, peste de 1720-1722), qui affectent l’économie, la démographie et le climat social. Cette époque est aussi marquée par un certain relâchement religieux des fidèles ou des prêtres. Cependant, les églises d’Istres, Lançon, La Fare et Grans sont reconstruites selon un style classique, tandis que le style “Régence” ou Rococo, s’affiche sur les façades des hôtels particuliers de Lançon, Istres et Grans. Dans les campagnes, les Bastides de Ponteau, Lunard et Belval offrent de jolis morceaux d’architecture rustique.

48 Boulevard Dethez Château des Baumes

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



