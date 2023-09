Expo d’automne « Live » – Valérie Duigou Grégorio 48 Boulevard Dethez Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Istres Expo d’automne « Live » – Valérie Duigou Grégorio 48 Boulevard Dethez Istres, 12 octobre 2023, Istres. Istres,Bouches-du-Rhône Exposition d’automne « Live » de Valérie Duigou Grégorio au château des Baumes.

Arts numériques, dessin, costumes.

48 Boulevard Dethez Château des Baumes

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Autumn exhibition « Live » by Valérie Duigou Grégorio at Château des Baumes.

Digital arts, drawing, costumes Exposición de otoño « Live » de Valérie Duigou Grégorio en el Château des Baumes.

Artes digitales, dibujo, vestuario Herbstausstellung « Live » von Valérie Duigou Grégorio im Château des Baumes.

