Concert de Batobobo et soirée réunionnaise 48 bis boulevard de Verdun Créon, samedi 20 janvier 2024.

Créon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20

Lors de cette soirée réunionnaise, le groupe Batobobo se produira sur la scène du bar-restaurant du BREC de l’Entre2Mondes. Ce groupe propose un cocktail tropical qui guinche et qui chaloupe. Soleil et sourires seront au rendez-vous.

Lors de cette soirée réunionnaise, le groupe Batobobo se produira sur la scène du bar-restaurant du BREC de l’Entre2Mondes. Ce groupe propose un cocktail tropical qui guinche et qui chaloupe. Soleil et sourires seront au rendez-vous.

EUR.

48 bis boulevard de Verdun Bar restaurant du BREC de l’Entre2Mondes

Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@entre2mondes.org



Mise à jour le 2024-01-13 par OT de l’Entre-deux-Mers