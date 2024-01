Soirée jeux de société au BREC de l’Entre2Mondes 48 bis boulevard de Verdun Créon, vendredi 19 janvier 2024.

Créon Gironde

Début : 2024-01-19 18:30:00

fin : 2024-01-19 22:00:00

Les soirées jeux de société au BREC de Créon reprennent de plus belle en ce début d’année 2024. Rendez-vous au bar-restaurant de l’Entre2Mondes les vendredis 19 janvier, 23 février et 15 mars, de 18 h 30 à 22 h, avec tout un tas de jeux de société (uniquement jeu sur table, dès 4 ans). Venez au chaud, jouer en famille ou entre amis, avec la sélection du ludothécaire.

48 bis boulevard de Verdun Bar-restaurant du BREC de l’Entre2Mondes

Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@entre2mondes.org



