Concert de Ricardo : « Balada para un loco » 48 bis boulevard de Verdun Créon, 18 novembre 2023, Créon.

Créon,Gironde

Voici une invitation au voyage sur les traces du compositeur argentin Astor Piazzola et une immersion dans l’âme du tango. Ce concert se tient au bar restaurant du BREC de l’Entre2Mondes..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

48 bis boulevard de Verdun Bar restaurant du BREC de l’Entre2Mondes

Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Here’s an invitation to travel in the footsteps of Argentine composer Astor Piazzola and immerse yourself in the soul of tango. This concert takes place in the BREC bar-restaurant at Entre2Mondes.

Le invitamos a seguir los pasos del compositor argentino Astor Piazzola y a sumergirse en el alma del tango. Este concierto tiene lugar en el bar-restaurante BREC de Entre2Mondes.

Dies ist eine Einladung zu einer Reise auf den Spuren des argentinischen Komponisten Astor Piazzola und ein Eintauchen in die Seele des Tangos. Dieses Konzert findet im Bar-Restaurant BREC des Entre2Mondes statt.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT de l’Entre-deux-Mers