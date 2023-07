Concert du groupe « Origine » 48 bis boulevard de Verdun Créon, 22 juillet 2023, Créon.

Créon,Gironde

Groupe de rock alternatif proposant des sonorités aussi élancées qu’incisives, ainsi que des paroles en français inspirées par diverses musiques à texte. Concert à découvrir sur la scène du bar-restaurant du BREC de l’Entre2Mondes..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 21:30:00. EUR.

48 bis boulevard de Verdun Bar-restaurant du BREC de l’Entre2Mondes

Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Alternative rock band with slender, incisive sounds and French lyrics inspired by a variety of text-based music. Concert to be discovered on the stage of the Entre2Mondes BREC bar-restaurant.

Grupo de rock alternativo con un sonido esbelto e incisivo y letras en francés inspiradas en diversas músicas de texto. Concierto a descubrir en el escenario del bar-restaurante BREC de l’Entre2Mondes.

Alternative Rockband mit schlanken und prägnanten Klängen sowie französischen Texten, die von verschiedenen Musikrichtungen inspiriert sind. Konzert auf der Bühne des Bar-Restaurants BREC de l’Entre2Mondes.

Mise à jour le 2023-07-15 par OT de l’Entre-deux-Mers