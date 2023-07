Repas-dégustation avec le Château Turcaud 48 bis Boulevard de Verdun Créon, 21 juillet 2023, Créon.

Créon,Gironde

Le BREC de l’Entre2Mondes organise un repas-dégustation avec le Château Turcaud (propriété viticole située à La Sauve). Repas avec accord mets et vins (dégustation de 4 vins avec apéritif, entrée, plat, fromage et dessert). Sur inscription auprès du BREC ou du Bureau d’Information Touristique de Créon..

2023-07-21

48 bis Boulevard de Verdun Le BREC de l’Entre2Mondes : Bar Resto

Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



BREC de l’Entre2Mondes organizes a wine-tasting meal with Château Turcaud (wine estate in La Sauve). Meal with food and wine pairing (tasting of 4 wines with aperitif, starter, main course, cheese and dessert). Please register with BREC or the Créon Tourist Information Office.

BREC de l’Entre2Mondes organiza una comida con degustación de vinos con Château Turcaud (finca vinícola de La Sauve). Comida con maridaje (degustación de 4 vinos con aperitivo, entrante, plato principal, queso y postre). Inscríbase en el BREC o en la Oficina de Turismo de Créon.

Das BREC von Entre2Mondes organisiert ein Essen mit Weinprobe mit dem Château Turcaud (Weingut in La Sauve). Mahlzeit mit Abstimmung von Speisen und Weinen (Verkostung von 4 Weinen mit Aperitif, Vorspeise, Hauptgericht, Käse und Dessert). Mit Anmeldung beim BREC oder beim Bureau d’Information Touristique de Créon.

