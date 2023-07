Yoga sur rooftop 48 avenue Jean Jaurès Sainte-Maxime, 28 juillet 2023, Sainte-Maxime.

Sainte-Maxime,Var

Venez vous detendre avec un cours de yoga d’une heure sur le rooftop de notre hôtel suivie d’un acces à la piscine et d’un cocktail detox.

2023-07-28 18:00:00 fin : 2023-07-28 20:00:00. EUR.

48 avenue Jean Jaurès Hôtel Le Revest

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and relax with a one-hour yoga class on the rooftop of our hotel, followed by access to the pool and a detox cocktail

Venga a relajarse con una clase de yoga de una hora en la azotea de nuestro hotel, seguida de acceso a la piscina y un cóctel detox

Entspannen Sie sich bei einem einstündigen Yoga-Kurs auf dem Rooftop unseres Hotels, gefolgt von einem Zugang zum Pool und einem Detox-Cocktail

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de tourisme de Sainte Maxime