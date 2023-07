LES VÉLORAILS DU GRAND EST 48 avenue Foch Dieuze, 1 juillet 2023, Dieuze.

Dieuze,Moselle

Partez à la découverte du Pays du Sel en vélorail !

12km Aller-retour en pleine nature.

Le départ se situe dans l’enceinte de l’ancienne Gare de Dieuze.

Le parcours traverse ce site ferroviaire, tout à côté de l’ancien site industriel des Salines. Le paysage devient bucolique, à travers les champs au fond de la vallée du Spin. La fin du parcours se trouve aux portes Vergaville. Ne quittez pas le village sans faire un tour à la fromagerie de l’Abbaye de Vergaville !

Sur réservation.. Tout public

Vendredi 2023-07-01 16:00:00 fin : 2023-08-31 . EUR.

48 avenue Foch Gare de Dieuze

Dieuze 57260 Moselle Grand Est



Discover the Pays du Sel by velorail!

12km round trip in the middle of nature.

The departure is located in the old Dieuze train station.

The route crosses this railway site, right next to the former industrial site of the Salt Works. The landscape becomes bucolic, through the fields at the bottom of the Spin valley. The end of the route is at the Vergaville gates. Do not leave the village without visiting the cheese factory of the Abbey of Vergaville!

On reservation.

Descubra el Pays du Sel en velocarro

12 km de ida y vuelta en plena naturaleza.

La salida está en la antigua estación de ferrocarril de Dieuze.

La ruta atraviesa este emplazamiento ferroviario, justo al lado del antiguo polígono industrial de las Salines. El paisaje se vuelve bucólico, a través de los campos del fondo del valle del Spin. El final de la ruta está en las puertas de Vergaville. No se vaya del pueblo sin visitar la quesería de la Abadía de Vergaville

Reserva obligatoria.

Entdecken Sie das Land des Salzes mit dem Velorail!

12 km Hin- und Rückweg inmitten der Natur.

Der Start befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Bahnhofs von Dieuze.

Die Strecke führt durch dieses Bahngelände, direkt neben dem ehemaligen Industriegebiet Les Salines. Die Landschaft wird bukolisch und führt durch die Felder am Ende des Spin-Tals. Das Ende der Strecke befindet sich an den Toren von Vergaville. Verlassen Sie das Dorf nicht, ohne einen Abstecher in die Käserei der Abtei von Vergaville zu machen!

Mit Reservierung.

