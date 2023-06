Visites secrètes : Creps Centre Val de Loire 48 Avenue du Maréchal-Juin Bourges, 12 juin 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Implanté au cœur de la France, pénétrerez dans ce remarquable outil du Grand INSEP, qui présente une localisation stratégique et des prestations dignes de grands centres internationaux..

à ; fin : . 4 EUR.

48 Avenue du Maréchal-Juin

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Located in the heart of France, you will enter this remarkable tool of the Grand INSEP, which has a strategic location and services worthy of major international centers.

Situado en el corazón de Francia, entrará en esta notable instalación del Grand INSEP, que goza de una ubicación estratégica y ofrece servicios dignos de los grandes centros internacionales.

Im Herzen Frankreichs gelegen, betreten Sie diese bemerkenswerte Einrichtung des Grand INSEP, die strategisch günstig gelegen ist und Leistungen bietet, die den großen internationalen Zentren würdig sind.

Mise à jour le 2023-06-08 par BERRY