Cyclisme sur Piste : les 6 Heures de Bourges 48 Avenue du Maréchal Juin Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Cyclisme sur Piste : les 6 Heures de Bourges 48 Avenue du Maréchal Juin Bourges, 4 novembre 2023, Bourges. Bourges,Cher Cyclisme sur piste : les 6 heures de Bourges.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 20:00:00. EUR.

48 Avenue du Maréchal Juin

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Track cycling: the 6 Hours of Bourges Ciclismo en pista: las 6 Horas de Bourges Bahnradsport: die 6 Stunden von Bourges Mise à jour le 2023-10-19 par OT BOURGES Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Lieu 48 Avenue du Maréchal Juin Adresse 48 Avenue du Maréchal Juin Ville Bourges Departement Cher Lieu Ville 48 Avenue du Maréchal Juin Bourges latitude longitude 47.10774;2.42113

48 Avenue du Maréchal Juin Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/