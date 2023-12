Ciné-rencontre « Sirocco et le royaume des courants d’air » 48 avenue du Général de Gaulle Saint-Paul-Trois-Châteaux, 4 décembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

En présence du réalisateur Benoît Chieux qui présentera son film d’animation réalisé dans la Drôme..

2023-12-28 14:00:00 fin : 2023-12-28 . EUR.

48 avenue du Général de Gaulle Cinéma le 7ème Art

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In the presence of director Benoît Chieux, who will present his animated film made in the Drôme region.

En presencia del director Benoît Chieux, que presentará su película de animación realizada en la Drôme.

In Anwesenheit des Regisseurs Benoît Chieux, der seinen in der Drôme entstandenen Animationsfilm vorstellen wird.

