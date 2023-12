Ciné-atelier « L’incroyable Noël de Shaun le mouton » 48 avenue du Général de Gaulle Saint-Paul-Trois-Châteaux, 4 décembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Shaun le mouton est de retour au cinéma dans des aventures sur le thème de Noël, accompagné du petit Timmy..

2023-12-27 14:00:00 fin : 2023-12-27 . EUR.

48 avenue du Général de Gaulle Cinéma le 7ème Art

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Shaun the Sheep is back in theaters for Christmas-themed adventures, accompanied by little Timmy.

La oveja Shaun vuelve al cine para vivir aventuras navideñas acompañada del pequeño Timmy.

Shaun das Schaf kehrt in weihnachtlichen Abenteuern zusammen mit dem kleinen Timmy auf die Kinoleinwand zurück.

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence