Soirée « pulls de Noël » 48 avenue du Général de Gaulle Saint-Paul-Trois-Châteaux, 4 décembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Organisée par la Bande de ciné. Vin chaud offert, concours du meilleur pull de Noël avec lots à gagner. Projection de « Noël joyeux », comédie avec Franck Dubosc..

2023-12-20 20:30:00 fin : 2023-12-20 . EUR.

48 avenue du Général de Gaulle Cinéma le 7ème Art

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by the Bande de ciné. Complimentary mulled wine, best Christmas sweater contest with prizes. Screening of « Noël joyeux », a comedy starring Franck Dubosc.

Organizado por la Bande de ciné. Vino caliente gratuito, concurso del mejor jersey de Navidad con premios. Proyección de « Noël joyeux », comedia protagonizada por Franck Dubosc.

Organisiert von der Bande de Ciné. Kostenloser Glühwein, Wettbewerb für den besten Weihnachtspullover mit Preisen. Vorführung von « Fröhliche Weihnachten », Komödie mit Franck Dubosc.

