Classique 80 – « Gremlins » 48 avenue du Général de Gaulle Saint-Paul-Trois-Châteaux, 4 décembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Tout dernier classique 80 de l’année et du cycle, en partenariat avec la ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux..

2023-12-17 16:15:00 fin : 2023-12-17 . EUR.

48 avenue du Général de Gaulle Cinéma le 7ème Art

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The last classic 80 of the year and of the cycle, in partnership with the town of Saint-Paul-Trois-Châteaux.

La última clásica 80 del año y del ciclo, en colaboración con la ciudad de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Der allerletzte Klassiker 80 des Jahres und des Zyklus, in Partnerschaft mit der Stadt Saint-Paul-Trois-Châteaux.

