Ciné-rencontre « Vigneronnes » 48 avenue du Général de Gaulle Saint-Paul-Trois-Châteaux, 4 décembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

En présence d’Hélène Thibon, du mas de Libian à Saint-Marcel-d’Ardèche, l’une des protagonistes du documentaire. Dégustation de vin offerte après la projection..

2023-12-15 20:30:00 fin : 2023-12-15 . EUR.

48 avenue du Général de Gaulle Cinéma le 7ème Art

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In the presence of Hélène Thibon, from Mas de Libian in Saint-Marcel-d’Ardèche, one of the documentary’s protagonists. Wine tasting offered after the screening.

En presencia de Hélène Thibon, del Mas de Libian en Saint-Marcel-d’Ardèche, una de las protagonistas del documental. Degustación de vinos ofrecida tras la proyección.

In Anwesenheit von Hélène Thibon vom Mas de Libian in Saint-Marcel-d’Ardèche, einer der Protagonistinnen des Dokumentarfilms. Nach der Vorführung wird eine Weinprobe angeboten.

