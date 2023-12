Séance avec stand libraire « Mars express » 48 avenue du Général de Gaulle Saint-Paul-Trois-Châteaux, 4 décembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

En présence de la librairie des 5 continents qui tiendra un stand de BD et romans SF et offrira un roman préquel du film « Mars express » par tirage au sort..

2023-12-10 14:00:00 fin : 2023-12-10 . EUR.

48 avenue du Général de Gaulle Cinéma le 7ème Art

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In the presence of the 5 Continents bookshop, which will have a stand selling SF comics and novels, and will be raffling off a prequel novel to the film « Mars Express ».

Con la presencia de la librería 5 continentes, que tendrá un stand de venta de cómics y novelas de SF y sorteará una novela precuela de la película « Mars Express ».

In Anwesenheit der Buchhandlung der 5 Kontinente, die einen Stand mit Comics und SF-Romanen betreibt und einen Prequel-Roman zum Film « Mars Express » verlost.

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence