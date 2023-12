Ciné-rencontre « Rien à perdre » 48 avenue du Général de Gaulle Saint-Paul-Trois-Châteaux, 4 décembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Organisé par le festival de cinéma en partenariat avec l’association Atre. En présence de Sonia Perrioche, avocate, et Damien Maes, président d’une Maison d’enfance à caractère social..

2023-12-08 20:15:00 fin : 2023-12-08 . EUR.

48 avenue du Général de Gaulle Cinéma le 7ème Art

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by the film festival in partnership with the Atre association. In the presence of Sonia Perrioche, lawyer, and Damien Maes, president of a Maison d?enfance à caractère social.

Organizado por el festival de cine en colaboración con la asociación Atre. En presencia de Sonia Perrioche, abogada, y Damien Maes, presidente de un hogar social para niños.

Organisiert vom Filmfestival in Partnerschaft mit dem Verein Atre. In Anwesenheit von Sonia Perrioche, Anwältin, und Damien Maes, Vorsitzender eines Kinderhauses mit sozialem Charakter.

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence