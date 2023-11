Ciné-rencontre autour du handicap chez les enfants 48 avenue du Général de Gaulle Saint-Paul-Trois-Châteaux, 28 novembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Une séance en partenariat avec l’association APESA autour du documentaire « We have a dream ». En présence d’Hervé Bernard, directeur social et inclusion à Handicap International, ainsi qu’un représentant du CNCPH..

2023-11-28 20:00:00 fin : 2023-11-28 . EUR.

48 avenue du Général de Gaulle Cinéma le 7ème Art

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A screening in partnership with the APESA association of the documentary « We have a dream ». In the presence of Hervé Bernard, Social and Inclusion Director at Handicap International, and a representative of the CNCPH.

Proyección, en colaboración con la asociación APESA, del documental « Tenemos un sueño ». En presencia de Hervé Bernard, Director Social y de Inclusión de Handicap International, y de un representante de la CNCPH.

Eine Veranstaltung in Partnerschaft mit dem Verein APESA rund um den Dokumentarfilm « We have a dream ». In Anwesenheit von Hervé Bernard, Direktor für Soziales und Inklusion bei Handicap International, sowie einem Vertreter des CNCPH.

