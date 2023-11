Ciné-débat dans le cadre de la journée mondiale contre les violences faites aux femmes 48 avenue du Général de Gaulle Saint-Paul-Trois-Châteaux, 25 novembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Un ciné-débat en partenariat avec Mosaïc dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Projection du documentaire « Je vous salue salope : « la misogynie au temps du numérique » suivie d’un débat..

2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

48 avenue du Général de Gaulle Cinéma le 7ème Art

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A film-debate in partnership with Mosaïc as part of World Day Against Violence Against Women. Screening of the documentary « Je vous salue salope : « la misogynie au temps du numérique » followed by a debate.

Cine-debate en colaboración con Mosaïc en el marco del Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres. Proyección del documental « Je vous salue salope: « la misogynie au temps du numérique » seguida de un debate.

Eine Filmdebatte in Partnerschaft mit Mosaïc im Rahmen des Welttages zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Vorführung des Dokumentarfilms « Je vous salue salope: « la misogynie au temps du numérique » » mit anschließender Diskussion.

