Ciné-ados « The pod generation » 48 avenue du Général de Gaulle Saint-Paul-Trois-Châteaux, 21 novembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Une séance pour les jeunes autour d’un film sur l’intelligence artificielle, suivie d’un échange. En partenariat avec Mosaïc..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . EUR.

48 avenue du Général de Gaulle Cinéma le 7ème Art

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A film session for young people on artificial intelligence, followed by a discussion. In partnership with Mosaïc.

Proyección para jóvenes de una película sobre la inteligencia artificial, seguida de un debate. En colaboración con Mosaïc.

Eine Sitzung für Jugendliche rund um einen Film über künstliche Intelligenz, gefolgt von einem Austausch. In Partnerschaft mit Mosaïc.

