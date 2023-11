Ciné-débat « Des cailloux dans la chaussure » 48 avenue du Général de Gaulle Saint-Paul-Trois-Châteaux, 17 novembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Un ciné-débat organisé par les associations Nature et tempo et Vivre, respirer, se déplacer en Tricastin, autour du projet de carrière à Saint-Nazaire-en-Royans..

2023-11-17 20:00:00 fin : 2023-11-17 . EUR.

48 avenue du Général de Gaulle Cinéma le 7ème Art

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A film-debate organized by the associations Nature et tempo and Vivre, respirer, se déplacer en Tricastin, on the quarry project at Saint-Nazaire-en-Royans.

Cine-debate organizado por las asociaciones Nature et tempo y Vivre, respirer, se déplacer en Tricastin, sobre el proyecto de cantera de Saint-Nazaire-en-Royans.

Eine von den Vereinen Nature et tempo und Vivre, respirer, se déplacer en Tricastin organisierte Filmdebatte über das Steinbruchprojekt in Saint-Nazaire-en-Royans.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence