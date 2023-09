Ciné rencontre « Poisson rouge » 48 avenue du Général de Gaulle Saint-Paul-Trois-Châteaux, 27 septembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Le réalisateur Matthieu Yakovleff et le comédien Fabien Strobel vous présenteront leur film « Poisson rouge », réalisé uniquement avec des dialogues improvisés..

2023-09-27 20:30:00

Cinéma le 7ème Art
48 avenue du Général de Gaulle

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130
Drôme
Auvergne-Rhône-Alpes



Director Matthieu Yakovleff and actor Fabien Strobel will present their film « Poisson rouge », made entirely from improvised dialogue.

El director Matthieu Yakovleff y el actor Fabien Strobel presentarán su película Poisson rouge, realizada íntegramente a partir de diálogos improvisados.

Der Regisseur Matthieu Yakovleff und der Schauspieler Fabien Strobel werden Ihnen ihren Film « Poisson rouge » vorstellen, der ausschließlich mit improvisierten Dialogen gedreht wurde.

