fin : 2025-03-21 Nouveau show exceptionnel au Dôme.

Nouveau show exceptionnel au Dôme

Après le succès de “500 Voix pour Queen”, nous avons le plaisir de vous proposer le show exceptionnel : “500 Voix pour les plus belles chansons françaises”. Séquence nostalgie à pleins tubes !



15 000 choristes répartis sur 30 spectacles, les meilleurs solistes français et des musiciens de renoms vous plongeront dans l’ambiance des plus belles chansons françaises… Un spectacle unique en France !



De Jean-Jacques GOLDMAN, à Jacques BREL, en passant par Renaud, Édith PIAF ou encore Johnny HALLYDAY, les choristes vous présenteront chaque soir le trésor du paysage musical français (classement IFOP et RTL). EUR.

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

