Malik Bentalha – Nouveau Monde 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-02-07 20:30:00

Retrouvez Malik Bentalha sur la scène du Dôme de Marseille avec son spectacle « Nouveau Monde ».

En 2024, Malik Bentalha fait son grand retour avec son tout nouveau spectacle : Nouveau Monde.



Rendez-vous au Dôme de Marseille. EUR.

48 avenue de Saint­-Just Le Dôme

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

